



В Эстонии задержан поставщик электроники из США для российской армии

В Эстонии ФБР и местные правоохранительные органы задержали 45-летнего Андрея Шевлякова, который более десяти лет закупал электронику в США и передавал ее на нужды вооруженных сил России, пишет ERR .



В 2012 году США внесли Андрея Шевлякова в список людей, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны и противоречит внешнеполитическим интересам.



Преступник использовал подставные компании и вымышленные имена, чтобы покупать электронику, несмотря на санкции. Во время ареста у него конфисковали 130 кг техники.



Злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы.