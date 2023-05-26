



В ЕС выступили за санкции за дестабилизацию Молдовы

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили санкции против молдавских физических лиц, причастных к дестабилизации страны и подрыву территориальной целостности Украины.



Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.



Он подчеркнул, что в список вошли два человека, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности Украины. Также там оказались пятеро причастных к дестабилизации Молдовы.



"Это первые подсанкционные лица в рамках нового санкционного режима", – отметил журналист.