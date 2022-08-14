Новости » Происшествия
В Ереване прогремел мощный взрыв: десятки раненых
14.08.2022 18:55 Алина Груднева

В Ереване прогремел мощный взрыв: десятки раненых

В субботу, 14 августа, в Ереване прогремел мощный взрыв.

После этого начался пожар, а само здание обрушилось 

 
Это произошло в торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов.
 
Изначально сообщалось о двух десятках пострадавших. К вечеру их количество возросло до 57 человек. Минимум один человек погиб.
По данным МЧС, 36 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести. Многим оказали помощь и отпустили домой из больниц.
 
На месте происшествия продолжают работать сотрудники пожарно-спасательной службы. Также туда прибыли глава МЧС Армен Памбухчян и директор Спасательной службы Армен Гаспарян.
 
Завалы после взрыва помогают разбирать местные жители. Из-за жары осложнено тушение пожара.
 
По предварительным данным, взрыв прогремел на складе пиротехники.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы