



В Ереване прогремел мощный взрыв: десятки раненых

В субботу, 14 августа, в Ереване прогремел мощный взрыв.



После этого начался пожар, а само здание обрушилось

Это произошло в торговом центре "Сурмалу", специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов.

Изначально сообщалось о двух десятках пострадавших. К вечеру их количество возросло до 57 человек. Минимум один человек погиб.

⚡️ В Ереване в ТЦ «Сурмалу» произошел взрыв, есть пострадавшие.



МЧС pic.twitter.com/a1WNwaiqbG — dymkag (@dymkag) August 14, 2022

По данным МЧС, 36 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести. Многим оказали помощь и отпустили домой из больниц.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники пожарно-спасательной службы. Также туда прибыли глава МЧС Армен Памбухчян и директор Спасательной службы Армен Гаспарян.

Завалы после взрыва помогают разбирать местные жители. Из-за жары осложнено тушение пожара.

По предварительным данным, взрыв прогремел на складе пиротехники.

Взрыв в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Семеро пострадавших при взрыве в Ереване доставлены в больницы. Под завалами могут находиться люди. Причина взрыва пока неизвестна. pic.twitter.com/zItkEYSZse — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) August 14, 2022