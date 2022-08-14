В Ереване прогремел мощный взрыв: десятки раненых
В субботу, 14 августа, в Ереване прогремел мощный взрыв.
После этого начался пожар, а само здание обрушилось
⚡️ В Ереване в ТЦ «Сурмалу» произошел взрыв, есть пострадавшие.— dymkag (@dymkag) August 14, 2022
МЧС pic.twitter.com/a1WNwaiqbG
Взрыв в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Семеро пострадавших при взрыве в Ереване доставлены в больницы. Под завалами могут находиться люди. Причина взрыва пока неизвестна. pic.twitter.com/zItkEYSZse— Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) August 14, 2022
Сегодня в торговом центре «Сурмалу» в Ереване произошел взрыв.— Новая газета. Европа (@novayagazeta_eu) August 14, 2022
По обновлённым данным МЧС Армении, взрывы произошли на складе пиротехники, после чего начался пожар, а здание обрушилось.
В результате взрыва погиб один человек, ещё 45 пострадали. Продолжаются поисковые работы. pic.twitter.com/vs1cpSViRS