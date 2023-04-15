



В Ереване на открытии чемпионата по тяжелой атлетике подожгли флаг Азербайджана

В Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике один из болельщиков поджег флаг Азербайджана. Сборная Азербайджана отказалась от участия в соревнованиях. Об этом сообщает News.am.



Инцидент произошел в пятницу во время парада флагов стран-участниц турнира. Судя по видео, которое опубликовало News.am, когда на церемонии выносили флаг Азербайджана болельщики встретили его свистом, после чего один из них выбежал из зала, поджег флаг и выхватил его у участницы мероприятия.



Человеком, поджегшим флаг, оказался дизайнер Арам Николян. Его задержали и доставили в отдел полиции. В видеообращении в фейсбуке Николян объяснил свои действия “желанием сделать так, чтобы в Ереване, столице Республики Армения, не развевался флаг Азербайджана”.



Глава аппарата премьер-министра Армении и председатель оргкомитета чемпионата Араик Арутюнян назвал поступок Николяна “необдуманным”.



“К государству нужно относиться бережно и понимать, что каждый необдуманный шаг, якобы „героический“, может нанести неприятные последствия на пути к прогрессу”, – сказал он.



В Министерстве спорта и Национальном олимпийском комитете Азербайджана сочли действия поджигателя “варварскими”.



“Учитывая такую атмосферу ненависти в Армении, психологическое давление в условиях необеспечения безопасности, нормальное участие азербайджанских спортсменов невозможно. Поэтому было принято решение о их возвращении на родину. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение”, – заявили азербайджанские власти.



Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Ереване с 15 по 23 апреля. Для участия в соревнованиях в столицу Армении приехала азербайджанская делегация в составе 12 человек, включая четверых спортсменов.



Сожжение флага Азербайджана произошло на фоне продолжающегося конфликта Еревана и Баку из-за непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Власти обеих стран регулярно сообщают

о столкновениях на границе Армении и Азербайджана.