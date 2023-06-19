



В Елани сгорел штаб дивизии Центрального военного округа

В Еланском гарнизоне сгорел штаб дивизии Центрального военного округа (ЦВО). Об этом URA.RU сообщил "осведомленный источник".



«Ночью сгорел штаб дивизии в Елани. Полыхнуло еще вечером», — кратко рассказал собеседник агентства.



По неподтвержденной информации, на месте ЧП сейчас находятся представители командования Центрального военного округа. Что именно послужило причиной возгорания, на данный момент неизвестно. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу ЦВО. Ответ на данный момент не поступил.