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В  Елани сгорел штаб дивизии Центрального военного округа
19.06.2023 13:27 Аркадий Бочаровский

В  Елани сгорел штаб дивизии Центрального военного округа

В Еланском гарнизоне сгорел штаб дивизии Центрального военного округа (ЦВО). Об этом URA.RU сообщил "осведомленный источник".

«Ночью сгорел штаб дивизии в Елани. Полыхнуло еще вечером», — кратко рассказал собеседник агентства.

По неподтвержденной информации, на месте ЧП сейчас находятся представители командования Центрального военного округа. Что именно послужило причиной возгорания, на данный момент неизвестно. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу ЦВО. Ответ на данный момент не поступил.

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