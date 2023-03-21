



В Эквадоре журналисты стали жертвами взрывных устройств, отправленных по почте

Журналисты по всему Эквадору стали жертвами взрывных устройств, отправленных по почте. Один журналист, Ленин Артьеда, был ранен в результате взрыва, после того как вставил бомбу, похожую на USB-накопитель, в свой компьютер в редакции.



Генеральная прокуратура Эквадора подтвердила, что в понедельник начала расследование по делу о терроризме.



Конкретные новостные агентства, ставшие жертвами терактов, не называются. Однако письма были разосланы как минимум пяти различным журналистским организациям Эквадора.



Правительство осудило нападения, назвав свободу слова "правом, которое необходимо уважать".



"Любая попытка запугать журналистику и свободу слова — это отвратительное действие, которое должно быть наказано со всей строгостью правосудия", — говорится в заявлении.



Министр внутренних дел Хуан Сапата заявил, что все устройства были отправлены из одного города. Три из них были отправлены в офисы СМИ Гуаякиля и два - в столицу Кито.



Артиеда стал единственной жертвой бомбы, другие взрывные устройства, отправленные по почте не взорвались или так и не были активированы.



Полиция осуществила контролируемый подрыв одного из устройств, переданных телекомпании, подтвердили в прокуратуре.



Глава судебно-медицинской экспертизы Эквадора заявил, что в них содержится взрывчатка "военного типа".



В Эквадоре наблюдается рост насилия, которое, по словам его президента Гильермо Лассо, является результатом конкуренции между бандами наркоторговцев за территорию и контроль.



Эквадор используется в качестве транзитного пункта для маршрутов маршрута контрабанды кокаина из соседних Перу и Колумбии В последние месяцы здесь наблюдается резкий рост числа убийств и преступности, связанной с бандами.



Гуаякиль, второй по величине город Эквадора, куда были отправлены три бомбы, пережил драматический уровень насилия, включая убийства с особой жестокостью, когда тела жертв умышленно оставлялись в публичных местах, и тюремные беспорядки между соперничающими бандами, которые привели к убийству заключенных.

