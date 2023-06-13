



В Эквадоре на похоронах женщины оказалось, что она жива – видео

В Эквадоре во время похорон пожилой женщины родственники обнаружили, что она дышит. Об этом сообщает BBC.



76-летняя Белла Монтойя была признана умершей на прошлой неделе после подозрения на инсульт. Монтойю поместили в гроб на несколько часов, однако потом члены семьи увидели, как он пытается дышать.



На видео видно, как она лежит в открытом гробу и тяжело дышит, а вокруг него столпилось несколько человек.

Женщина сейчас снова находится в реанимации в той же больнице, где врачи констатировали ее смерть. Министерство здравоохранения Эквадора создало комитет по расследованию инцидента. Позже Минздрав заявил, что у женщины произошла кардиореспираторная остановка – потеря дыхания и работы сердца – и она не реагировала на попытки реанимации. Поэтому дежурный врач подтвердил ее смерть.