



В Ейске мужчина подорвал себя в заблокированной машине

В Ейске мужчина заблокировал автомобиль, в котором он находился, и совершил самоподрыв. Об этом сообщил мэр города Роман Бублик.



По словам Бублика, мужчина находился “в неадекватном состоянии”. Никто кроме него не пострадал. В настоящее время на месте работают медики, экстренные службы, психологи, МЧС, сотрудники МВД и ФСБ.



На видео, распространившемся в соцсетях, можно увидеть, что автомобиль взорвался в тот момент, когда к нему начали подбегать сотрудники ОМОН.



Сообщается, что сотрудники ГИБДД остановили “Ниву” для проверки документов. Как утверждает Mash, 34-летний местный житель по имени Роман отказался предоставлять документы и заявил, что если его не отпустят, он активирует взрывное устройство находящееся в машине. Когда приехали сотрудники ОМОН, Роман совершил самоподрыв и скончался на месте.