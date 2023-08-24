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В Эйн-Геди погиб погиб пятилетний мальчик
24.08.2023 11:12 Аркадий Бочаровский

В Эйн-Геди погиб погиб пятилетний мальчик


Пятилетний мальчик погиб и по меньшей мере восемь человек получили ранения в результате схода обвала в Нахаль-Давид у Мертвого моря  утром 24 августа. Четырехлетняя девочка и еще двое получили ранения средней тяжести, сообщает Маген Давид Адом.

Семь пострадавших были эвакуированы из ручья и получили помощь медиков, еще троим оказывалась помощь на берегу ручья.

Для спасения людей, оказавшихся под камнями, на место происшествия были вызваны вертолеты MDA и ЦАХАЛа. 

На место происшествия было направлено большое количество сил из полиции, пожарно-спасательных служб и служб скорой помощи. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в спасательных работах также принимали участие 669-й отряд ВВС Израиля и медицинские подразделения бригады "Бекаа" и "Эмеким" ЦАХАЛа.

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