



В Эйн-Геди погиб погиб пятилетний мальчик



Пятилетний мальчик погиб и по меньшей мере восемь человек получили ранения в результате схода обвала в Нахаль-Давид у Мертвого моря утром 24 августа. Четырехлетняя девочка и еще двое получили ранения средней тяжести, сообщает Маген Давид Адом.



Семь пострадавших были эвакуированы из ручья и получили помощь медиков, еще троим оказывалась помощь на берегу ручья.



Для спасения людей, оказавшихся под камнями, на место происшествия были вызваны вертолеты MDA и ЦАХАЛа.



На место происшествия было направлено большое количество сил из полиции, пожарно-спасательных служб и служб скорой помощи. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в спасательных работах также принимали участие 669-й отряд ВВС Израиля и медицинские подразделения бригады "Бекаа" и "Эмеким" ЦАХАЛа.