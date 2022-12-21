



В Эйлатском заливе обнаружили стаю "рыб Насралла"

Стая а ядовитых барбусов, известных под общим прозвищем "рыба Насралла", была замечена в Эйлатском заливе. Наблюдатели отмечают в эффектное поведение рыб, собирающихся в плотный шар.



Эта рыба - хорошо известный и привычный индо-тихоокеанский вид, а Эйлатский залив считается районом ее распространения. На сегодняшний день за рыбой можно наблюдать в районе скопления водорослей в Эйлате. Эти рыбы обычно собираются в плотный клубок, а их движение в воде впечатляет своей красотой.



Это - рыба, которая умеет давать болезненный отпор, за что (а также из-за усов) получила прозвище "Насралла". Управление охраны природы утверждает, что в естественной среде обитания эта рыба не представляет опасности для купающихся.

