В Эйлате совершено покушение средь бела дня
В воскресенье, 1 января, в Эйлате средь бела дня было совершено покушение в центре жилого квартала.
По данным Israel Hayom, мотоциклист произвел девять выстрелов в 27-летнего мужчину, который шел по улице.
Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь и эвакуировали его в состоянии средней тяжести в больницу.
Полиция разыскала стрелявшего. По версии следствия, речь идет о криминальных разборках.