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В Эйлате совершено покушение средь бела дня
01.01.2023 16:30 Алина Груднева

В Эйлате совершено покушение средь бела дня

В воскресенье, 1 января, в Эйлате средь бела дня было совершено покушение в центре жилого квартала.

По данным Israel Hayom, мотоциклист произвел девять выстрелов в 27-летнего мужчину, который шел по улице. 

Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь и эвакуировали его в состоянии средней тяжести в больницу.

Полиция разыскала стрелявшего. По версии следствия, речь идет о криминальных разборках.

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