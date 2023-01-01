



В Эйлате совершено покушение средь бела дня

В воскресенье, 1 января, в Эйлате средь бела дня было совершено покушение в центре жилого квартала.



По данным Israel Hayom, мотоциклист произвел девять выстрелов в 27-летнего мужчину, который шел по улице.



Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь и эвакуировали его в состоянии средней тяжести в больницу.



Полиция разыскала стрелявшего. По версии следствия, речь идет о криминальных разборках.