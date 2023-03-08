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В Египте с рельсов сошел поезд: есть погибшие и раненные
08.03.2023 21:32 Ирина Демьянова

В Египте с рельсов сошел поезд: есть погибшие и раненные

Вечером 7 марта в египетском городе Кальюб, в пригороде Каира, с рельсов сошел пассажирский поезд, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом 8 марта сообщило местное издание Al-Ahram Weekly.

Кроме того, ранения получили 23 человека.

Национальные железные дороги Египта объявили, что машинист поезда не остановился на семафоре с запрещающим сигналом и поехал далее в тупик, где столкнулся с защитой. Вследствие удара локомотив и один вагон сошли с рельсов.

Генпрокурор Египта распорядился провести расследование аварии.

Министерство транспорта Египта уже создало комиссию для изучения обстоятельств катастрофы.

 

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