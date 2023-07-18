



В Египте произошла вспышка неизвестной болезни: заразившихся уже почти 1000

На юго-востоке Египта в провинции Кена около 70 человек заразились неизвестной болезнью. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.



Как сообщается, 67 жителей деревни Эль-Аликат почувствовали лихорадку и сильную усталость. Кроме этого, они страдают тошнотой, рвотой и болью в теле.



В Минздраве Египта сообщили, что такие симптомы указывают на различные заболевания, в том числе инфекции, переносимые комарами. Сейчас врачи осматривают больных и собирают образцы для анализа. О случаях госпитализации в настоящее время неизвестно.



Жителей Эль-Аликаты призывали не паниковать. Египтян попросили закрыть все емкости с водой, чтобы предотвратить заболевания, переносчиками которых являются комары. Также дважды в день деревню будут опрыскивать для борьбы с этими насекомыми.



По сообщениям СМИ, симптомы болезни похожи на лихорадку денге.



По состоянию на 17 июля на симптомы "неизвестной болезни" уже жаловались от 200 до 1 000 человек. Несмотря на это, министр здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что ситуация в стране находится под контролем.