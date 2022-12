В Египте прямо во время баскетбольного матча начала обрушаться трибуна с сидящими на ней зрителями, в результате чего пострадали десятки человек.



Трагедия произошла в Каире во время баскетбольного матча за суперкубок между командами "Аль-Ахли" (Каир) и "Аль-Иттихад" (Александрия), который проходил в спорткомплексе Хасана Мустафы.



По предварительным данным травмы при обрушении трибуны получили по меньшей мере 27 человек, сообщает AP. У большинства пострадавших диагностированы переломы – они находятся в больницах, их жизням ничего не угрожает.



Спортивные власти сразу же обвинили в инциденте болельщиков команды "Аль-Иттихад".



Chaos and corruption are the title of sport in Egyptian stadiums!!

The Al-Ahly and Al-Ittihad of Alexandria match in the Super Basket was canceled after part of the Al-Ittihad fans’ stand fell.#الاهلي #كره_السله pic.twitter.com/Ue5uNp918H