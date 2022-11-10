



В Египте голодающему в тюрьме активисту понадобилась медпомощь

Египетские тюремные власти оказали медицинскую помощь находящемуся в заключении активисту Алаа Абдель-Фаттаху, который на этой неделе усилил голодовку и перестал пить воду.

Заключенный пошел на такой шаг, требуя освобождения. Он сказал, что готов умереть.

По словам адвоката, ему разрешили навестить Абдель-Фаттаха. Он отправился к подзащитному сегодня. Уточняется, что активист ничего не ел и не пил уже пять дней.

Характер медицинского вмешательства неизвестен. Семья опасается, что тюремные власти будут насильственно кормить Абдель-Фаттаха, что будет равносильно пыткам.