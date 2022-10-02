



В Джиср эз-Зарка нейтрализован бандит, стрелявший по дому





Подозреваемый открыл стрельбу по дому в Джасар-эз-Зарке и был нейтрализован полицией. Состояние подозреваемого оценивается как тяжелое.



Вечером в воскресенье 1 октября сотрудники полиции станции Джиср эз-Зарка и бойцы ЯМАМ заметили 30-летнего подозреваемого, стрелявшего по дому в деревне.



Полицейские заметили подозреваемого во время проведения плановых мероприятий в деревне Джасар эз-Зарка и увидели, что он стреляет боевыми патронами в один из домов. После того, как его попытались остановить, подозреваемый направил оружие на полицейских, которые сочли, что их жизни угрожает опасность, и открыли огонь. На месте происшествия полицейские изъяли автомат типа "Карло".



Подозреваемый был эвакуирован в тяжелом и нестабильном состоянии командой MDA для оказания медицинской помощи в больнице "Хиллель Яффе" в Хадере. Тем временем полиция объявила о начале расследования обстоятельств инцидента.