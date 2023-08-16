В Джальджулии застрелен житель Петах-Тиквы
Вечером, 16 августа, в Джальджулии произошла перестрелка, в результате которой погиб 21-летний житель Петах-Тиквы.
Еще один человек, 15-летний местный житель, получил ранения.
По версии следствия, инцидент носит криминальный характер. По факту происшествия начато расследование.
חשד לרצח בג'לג'וליה: תושב פתח תקווה נורה למוות, נער בן 15 תושב המקום נפצע קל - הרקע ככל הנראה פלילי@hadasgrinberg @yonatanraveh11— כאן חדשות (@kann_news) August 16, 2023
(צילום: דוברות המשטרה) https://t.co/nGebM6YUbd pic.twitter.com/rdHLLVtuwp