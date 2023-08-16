



В Джальджулии застрелен житель Петах-Тиквы

Вечером, 16 августа, в Джальджулии произошла перестрелка, в результате которой погиб 21-летний житель Петах-Тиквы.



Еще один человек, 15-летний местный житель, получил ранения.



По версии следствия, инцидент носит криминальный характер. По факту происшествия начато расследование.