



В Джальджулии взорвался дрон-камикадзе



В среду вечером в арабском городе Джальжулия в центре Израиля раздался громкий взрыв, и полиция выясняет, не был ли он вызван начиненным взрывчаткой беспилотником в рамках попытки криминальной ликвидации.



В заявлении полиции говорится, что сотрудники нашли части беспилотника при обыске района "и изучают обстоятельства, в частности, способы его транспортировки". Полиция добавила, что части будут отправлены в криминалистическую лабораторию для проведения экспертизы.



В результате взрыва никто не пострадал, сообщений об ущербе не поступало.



Предполагаемая цель не была идентифицирована, но новостной сайт Ynet пишет, что речь идет об известном полиции бандите.



В случае подтверждения, этот инцидент станет вторым подобным за неделю, после того как в воскресенье в прибрежном городе Нетания в попытке покушения на криминального босса был использован беспилотник с бомбой.