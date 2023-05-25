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В Джальджулии взорвался дрон-камикадзе
25.05.2023 08:19 Аркадий Бочаровский

В Джальджулии взорвался дрон-камикадзе


В среду вечером в арабском городе Джальжулия в центре Израиля  раздался громкий взрыв, и полиция выясняет, не был ли он вызван начиненным взрывчаткой беспилотником в рамках попытки криминальной ликвидации.

В заявлении полиции говорится, что сотрудники нашли части беспилотника при обыске района "и изучают обстоятельства, в частности, способы его транспортировки". Полиция добавила, что части будут отправлены в криминалистическую лабораторию для проведения экспертизы.

В результате взрыва никто не пострадал, сообщений об ущербе не поступало.

Предполагаемая цель не была идентифицирована, но новостной сайт Ynet пишет, что речь идет об известном полиции бандите.

В случае подтверждения, этот инцидент станет вторым подобным за неделю, после того как в воскресенье в прибрежном городе Нетания в попытке покушения на криминального босса был использован беспилотник с бомбой.

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