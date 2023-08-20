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В двух израильских тюрьмах сообщают о беспорядках среди заключенных
20.08.2023 16:16 Ирина Демьянова

В двух израильских тюрьмах сообщают о беспорядках среди заключенных

Израильская тюремная служба (ИПС) сообщила о беспорядках среди заключенных в тюрьмах "Римоним" и "Эшель" в воскресенье утром, 20 августа.

Для разгона заключенных понадобилось участие спецназа.

Начальники тюрем и сотрудники службы безопасности Службы тюрем вступили в драку и физически вывели некоторых заключенных, а для разгона других применили аэрозоль.

"Израильская тюремная служба не потерпит нарушений порядка и дисциплины в наших учреждениях", - говорится в официальном заявлении.
 

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