



В двух городах закрыты предприятия, продававшие алкоголь подросткам

В Модиине и Ришон-ле-Ционе полиция прикрыла ряд предприятий, которые продавали несовершеннолетним алкоголь.



Операция проводилась под прикрытием с использованием лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.



Подростки в сотрудничестве с полицией занимались сбором доказательств с одобрения родителей. Деятельность несовершеннолетних агентов привела к раскрытию ряда предприятий, которые торговали спиртными напитками в нарушение закона.



Полиция задержала ряд подозреваемых для допроса. Владельцы бизнеса были также вызваны на допрос.