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В двух городах закрыты предприятия, продававшие алкоголь подросткам
14.06.2023 15:54 Алина Груднева

В двух городах закрыты предприятия, продававшие алкоголь подросткам

В Модиине и Ришон-ле-Ционе полиция прикрыла ряд предприятий, которые продавали несовершеннолетним алкоголь.

Операция проводилась под прикрытием с использованием лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.

Подростки в сотрудничестве с полицией занимались сбором доказательств с одобрения родителей. Деятельность несовершеннолетних агентов привела к раскрытию ряда предприятий, которые торговали спиртными напитками в нарушение закона.

Полиция задержала ряд подозреваемых для допроса. Владельцы бизнеса были также вызваны на допрос.

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