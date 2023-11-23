



В Дублине вспыхнули столкновения и беспорядки. Видео

В столице Ирландии вспыхнули столкновения и беспорядки, когда группа граждан вышла на улицы, протестуя против мигрантов после нападения, произошедшего у одной из школ: мужчина с ножом атаковал прохожих, ранив пятерых, включая троих детей.



Происшествие случилось в центре Дублина возле одной из школ. Пострадали 30-летняя женщина и трое детей, включая девочку с серьезными травмами. Преступник, 50-летний мужчина. В полиции не связывают преступление с терроризмом.



Несмотря на то что национальность нападавшего официально не подтверждена, информация о его гражданстве вызвала волнение в обществе. Протестующие требуют жестких мер в отношении въезда и пересмотра политики приема беженцев.



Протесты в Дублине переросли в столкновения с полицией, приводя к ранению как минимум одного офицера, поджогу автобусов и машины правоохранителей. Силы безопасности вводят бронетехнику для подавления демонстраций. Количество раненых растет.



















