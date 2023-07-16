В Дубае предотвращено покушение на израильтянина
Подозревается, что шестеро арабов отправились в Дубай, чтобы убить израильского араба. Неизвестные пытались нанести ножевое ранение жителю севера Израиля, замешанному в преступлениях.
По данным в социальных сетях, речь идет о криминальном боссе.
Состояние пострадавшего пока неизвестно. Полиция Дубая арестовала шестерых подозреваемых по этому делу.
С того момента, как группа арабов приземлилась в Дубае, местная полиция следила за ними, и в пятницу, 14 июля, арестовала их в местном магазине при совершении покушения на израильтянина.