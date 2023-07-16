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В Дубае предотвращено покушение на израильтянина
16.07.2023 09:12 Наталья Богинская

В Дубае предотвращено покушение на израильтянина

Подозревается, что шестеро арабов отправились в Дубай, чтобы убить израильского араба. Неизвестные пытались нанести ножевое ранение жителю севера Израиля, замешанному в преступлениях.

По данным в социальных сетях, речь идет о криминальном боссе.

Состояние пострадавшего пока неизвестно. Полиция Дубая арестовала шестерых подозреваемых по этому делу.

С того момента, как группа арабов приземлилась в Дубае, местная полиция следила за ними, и в пятницу, 14 июля, арестовала их в местном магазине при совершении покушения на израильтянина.

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