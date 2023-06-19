



В ДТП погибли два мотоциклиста, ранены шесть



Молодой человек в возрасте 20 лет погиб возле мошава Салит в Самарии. В полдень мужчина в возрасте 30 лет погиб после того, как коммерческий автомобиль врезался в мотоцикл, на котором он ехал. В течение дня 4 мотоциклиста получили травмы в 4 различных авариях по всей стране: 19-летний, 30-летний и 20-летний мужчины получили травмы средней тяжести, а 25-летний мужчина - тяжелые травмы.



18 июня в результате ДТП возле мошава Салит в Самарии погиб мотоциклист в возрасте 20 лет. Вызванная на место происшествия команда MADA оказала ему медицинскую помощь и эвакуировала его в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, где его констатировали смерть.



Ранее мотоциклист, мужчина в возрасте около 30 лет, погиб в результате наезда коммерческого автомобиля недалеко от Сде Таймани на юге страны. Команда MADA констатировала смерть 30-летнего мотоциклиста на месте. Водитель коммерческого автомобиля, 27-летний мужчина, получил ранения средней тяжести.





Помимо двух погибших, в течение дня четыре человека получили ранения в результате ДТП с участием мотоциклов по всей стране. В утренние часы возле мошава Бейт Йосеф на севере страны 19-летний молодой человек получил травмы средней тяжести после того, как поскользнулся на дороге. Команда MDA оказала ему медицинскую помощь, и он был доставлен на вертолете в больницу Рамбам в Хайфе с травмами головы и конечностей.



В полдень 25-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате ДТП между мотоциклом и частным автомобилем возле Мицпе Рамон. Команда MADA эвакуировала мотоциклиста в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.



Позже два мотоциклиста, мужчина около 30 лет и молодой человек 20 лет, были ранены в авариях в Иерусалиме и на шоссе Аялон. Пострадавшие были доставлены в больницы "Хадасса Эйн-Керем" и "Меир" в состоянии средней тяжести.