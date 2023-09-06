



В ДТП недалеко от границы с Газой пострадали семь человек

Днем, 6 сентября, на открытой местности возле кибуца Беэри, который расположен недалеко от границы с Газой, столкнулись два автомобиля.



В результате аварии пострадали семеро молодых людей в возрасте около 20 лет.



Один из раненых находится в тяжелом состоянии. У него диагностированы множественные травмы.



Еще один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Пятеро остальных отделались легкими травмами. Прибывшие на место аварии медики оказали раненым первую помощь, после чего их доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.