Новости » Происшествия
В ДТП на шоссе 1 пострадали три человека
07.04.2023 13:54 Алина Груднева

В ДТП на шоссе 1 пострадали три человека

Днем, 7 апреля, на шоссе 1 столкнулись автомобиль врезался в припаркованную на обочине машину.

В результате аварии пострадали три человека.

Прибывшие на место происшествия медики оказали экстренную помощь раненым. По их словам, 90-летний мужчина и 50-летний мужчина находятся в состоянии средней степени тяжести.

В свою очередь, 66-летний мужчина получил легкие травмы. Раненых доставили в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

"Мужчина стоял на обочине дороги, когда ремонтировал неисправность в своем автомобиле. Он получил легкие травмы, когда его сбил проезжающий автомобиль. В машине было двое мужчин в полном сознании, один из них оказался в ловушке", - сообщили медики.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы