



В ДТП на шоссе 1 пострадали три человека

Днем, 7 апреля, на шоссе 1 столкнулись автомобиль врезался в припаркованную на обочине машину.



В результате аварии пострадали три человека.



Прибывшие на место происшествия медики оказали экстренную помощь раненым. По их словам, 90-летний мужчина и 50-летний мужчина находятся в состоянии средней степени тяжести.



В свою очередь, 66-летний мужчина получил легкие травмы. Раненых доставили в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.



"Мужчина стоял на обочине дороги, когда ремонтировал неисправность в своем автомобиле. Он получил легкие травмы, когда его сбил проезжающий автомобиль. В машине было двое мужчин в полном сознании, один из них оказался в ловушке", - сообщили медики.



