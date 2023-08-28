Новости » Происшествия
28.08.2023 07:01 Аркадий Бочаровский

В ДТП на перекрестке Маккабим ранены 10 человек


Десять человек получили ранения в результате ДТП с участием двух автомобилей на шоссе 443 между перекрестком Маккабим и перекрестком Мево Модиин.  

Один человек эвакуирован в состоянии средней степени тяжести.

Бригада MDA эвакуировала пострадавших - двух молодых людей в возрасте 20 лет с травмами средней и легкой степени тяжести и восемь членов семьи -  родителей и шестерых детей с легкими травмами - в больницы Шиба Тель Хашомер в Рамат-Гане и "Шамир Ассаф Ха-Рофе в Беэр-Яакове.
 

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