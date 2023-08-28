



В ДТП на перекрестке Маккабим ранены 10 человек



Десять человек получили ранения в результате ДТП с участием двух автомобилей на шоссе 443 между перекрестком Маккабим и перекрестком Мево Модиин.



Один человек эвакуирован в состоянии средней степени тяжести.



Бригада MDA эвакуировала пострадавших - двух молодых людей в возрасте 20 лет с травмами средней и легкой степени тяжести и восемь членов семьи - родителей и шестерых детей с легкими травмами - в больницы Шиба Тель Хашомер в Рамат-Гане и "Шамир Ассаф Ха-Рофе в Беэр-Яакове.

