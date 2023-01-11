



В доме учителя в Зарзир найдены автоматы, пистолеты и десятки патронов





Учитель в возрасте 50 лет, воспитавший тысячи учеников, подозревается в хранении оружия в своем доме в Зарзир. Он и двое его сыновей были задержаны для допроса, по окончании которого учитель был отпущен под домашний арест.



Полиция отправила часть оружия на экспертизу, чтобы выяснить, не применялось ли оно в перестрелках в прошлом.



Автоматические винтовки, пистолеты и множество боеприпасов были найдены в прошлый четверг на территории дома учителя-ветерана, которому за 50, в доме в Зарзир в Нижней Галилее. Учитель и двое его сыновей, 21 и 23 лет, были задержаны для допроса, по окончании которого он был отпущен под домашний арест, а его младшие сыновья остались под стражей.



Полицейские, бойцы ЯСАМа и МАГАВа провели рейд на территории дома после полученной ими информации о наличии в этом месте большого арсенала оружия и боеприпасов. "Во время обыска мы обнаружили во дворе винтовку М-16 и пистолет FN. Внутри склада были найдены автомат Карло, пистолет airsoft, который хранился без лицензии, и десятки винтовочных и пистолетных пуль", - рассказал Ихаб Хаддад, начальник отдела расследований и разведки полиции Мигдаль ха-Эмека.

