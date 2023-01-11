



В доме престарелых в Беэр-Шеве изнасиловали 90-летнюю, которая не может говорить

Прокуратура Южного округа представила в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 44-летнего Габра База из Ашкелона, который обвиняется в изнасиловании 90-летней женщины, проживающей в доме престарелых в котором он работал.



"Бабушка не разговаривала много лет из-за своего состояния, - сказала внучка, - но по ее глазам видно, что она пережила. Мы видели, что она страдает и плачет, очень плачет. Мы не видели ее такой до этого случая. Мы видели, как она была напугана и как ей было больно. Я спросил себя: почему она дрожит, когда вы прикасаетесь к ней? Что с ней происходит? Сегодня ей лучше, но она не говорит, ничего не может сказать".



По словам внучки, дом престарелых несет свою доли вины. "Они не думали, что это может случиться с ними, а узнали, что это произошло прямо у них под носом", - сказала она. "Я не знаю, сколько раз он входил в ее комнату, и, возможно, он нападал, снова и снова, на других женщин. Разве это не вызвало у них подозрений? Есть много вопросов, на которые нет ответов".



В обвинительном заключении, поданном адвокатом Алексом Дернбоймом, указано, что База работал медработником в доме престарелых в Ашкелоне. В силу своей должности на него была возложена ответственность за жизнеобеспечение, здоровье и благополучие пожилой женщины.



В ноябре, во время одной из ночных смен, в которую он работал, он вошел в комнату, где находилась пожилая женщина, и изнасиловал ее с помощью какого-то предмета. В результате его действий у нее произошел внутренний разрыв. Утром кровотечение было обнаружено медперсоналом, который оказывал помощь пожилой женщине. Она была срочно доставлена в больницу, где ей была сделана срочная операция и потребовалось переливание крови.



Согласно обвинительному заключению, База вменяются в вину изнасилование при отягчающих обстоятельствах и причинение тяжкого вреда здоровью беспомощному лицу, совершенное ответственным лицом.