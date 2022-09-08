В доме ливанского министра, поддерживаемого "Хизбаллой", произошел взрыв
В Ливане произошел взрыв на территории дома поддерживаемого "Хизбаллой" ливанского министра.
Происшествие случилось в долине Бекаа.
Сообщается, что причиной взрыва стала бомба, обернутая электрическими проводами. Согласно информации пресс-службы исполняющего обязанности министра общественных работ Али Хамие, взрыв произошел в саду.
В заявлении не сообщается о жертвах или других подробностях.
Представитель Хами не ответил на запрос Associated Press об инциденте.
Bomb explodes at Hezbollah-backed minister’s home in Lebanon https://t.co/NvAadSx65i— The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 8, 2022