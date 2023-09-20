



В доме, где проживает израильский криминальный журналист, взорвалась бомба

По данным израильской полиции, самодельная бомба взорвалась утром 20 сентября у входа в жилой дом в Беэр-Шеве. В этом здании проживает Шимон Иферган, израильский журналист и криминальный репортер 12-го канала.



Пострадавших нет, однако взрыв причинил материальный ущерб, и в настоящее время полиция расследует этот инцидент. По данным 12-го канала, взрывное устройство было преднамеренным покушением на Ифергана.



По данным издания, 10 месяцев назад преступники напали на Ифергана с помощью светошумовой гранаты, а неделю спустя на парковку была брошена обычная граната.