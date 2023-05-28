



В "ДНР" сослуживцы застрелили дезертира

Сослуживцы расправились с одним из семи сбежавших из воинской части бывших заключённых, сообщили в правоохранительных органах самопровозглашенной "Донецкой народной республики".



По данным источника, семеро дезертиров являются военнослужащими одного из подразделений.



"Трое из них задержаны в районе Брянки на территории Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении.



Уточняется, что беглецов поймали в кафе в состоянии алкогольного опьянения.



Поиск ещё троих сбежавших организовали в Ростовской области. Позднее двоих дезертиров задержали.