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В "ДНР" сослуживцы застрелили дезертира
28.05.2023 10:12 Евгения Маркова

В "ДНР" сослуживцы застрелили дезертира

Сослуживцы расправились с одним из семи сбежавших из воинской части бывших заключённых, сообщили в правоохранительных органах самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

По данным источника, семеро дезертиров являются военнослужащими одного из подразделений.

"Трое из них задержаны в районе Брянки на территории Луганской Народной Республики", — говорится в сообщении.

Уточняется, что беглецов поймали в кафе в состоянии алкогольного опьянения.

Поиск ещё троих сбежавших организовали в Ростовской области. Позднее двоих дезертиров задержали.

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