В Днепре 2 попадания. Харьков под обстрелами
Специалисты осматривают места обстрелов и фиксируют последствия. Есть повреждения и в многоэтажках. Об этом сообщил николаевский городской голова Александр Сенкевич.
"Более подробную информацию сообщу вам впоследствии", - указано в сообщении.
Также Харьков под обстрелом.
Призыв главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
В Днепре 2 попадания.
Подписчики ыhttps://t.me/Tsaplienko/18272 о пролете ракет на Киев над Черниговщиной.
Одна из ракет, которая держала курс на Киев, сбита нашей авиацией над Черниговщиной.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил информацию.