



В Днепре 2 попадания. Харьков под обстрелами

Специалисты осматривают места обстрелов и фиксируют последствия. Есть повреждения и в многоэтажках. Об этом сообщил николаевский городской голова Александр Сенкевич.



"Более подробную информацию сообщу вам впоследствии", - указано в сообщении.



Также Харьков под обстрелом.





Призыв главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.



В Днепре 2 попадания.





Подписчики ыhttps://t.me/Tsaplienko/18272 о пролете ракет на Киев над Черниговщиной.



Одна из ракет, которая держала курс на Киев, сбита нашей авиацией над Черниговщиной.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил информацию.



