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В Днепре 2 попадания. Харьков под обстрелами
18.10.2022 08:43 Юлия Фрилис

В Днепре 2 попадания. Харьков под обстрелами

Специалисты осматривают места обстрелов и фиксируют последствия. Есть повреждения и в многоэтажках. Об этом сообщил николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"Более подробную информацию сообщу вам впоследствии", - указано в сообщении.
 
Также Харьков под обстрелом.


Призыв главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

В Днепре 2 попадания.


Подписчики ыhttps://t.me/Tsaplienko/18272 о пролете ракет на Киев над Черниговщиной.

Одна из ракет, которая держала курс на Киев, сбита нашей авиацией над Черниговщиной.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил информацию.

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