



В диверсиях на "Северных потоках" увидели "украинский след"

К диверсиям на российских газопроводах "Северный поток" якобы причастна компания, принадлежащая украинцам.



Об "украинском следе" пишет немецкая газета die Zeit.



Уточняется, что в Польше было арестовано судно со следами взрывчатки, которая использовалась для подрывов.



В диверсионную группу входили шесть человек: пятеро мужчин - капитан, два водолаза, два помощника водолаза и одна женщина-врач.



На Западе не исключают, что "украинский след" может быть фальшивым. Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк уже сказал, что страна не имеет ничего общего с аварией на Балтийском море и не имеет информации о "поддерживающих Украину диверсионных группах".

