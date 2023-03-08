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В диверсиях на "Северных потоках" увидели "украинский след"
08.03.2023 05:45 Алина Груднева

В диверсиях на "Северных потоках" увидели "украинский след"

К диверсиям на российских газопроводах "Северный поток" якобы причастна компания, принадлежащая украинцам.

Об "украинском следе" пишет немецкая газета die Zeit.

Уточняется, что в Польше было арестовано судно со следами взрывчатки, которая использовалась для подрывов.

В диверсионную группу входили шесть человек: пятеро мужчин - капитан, два водолаза, два помощника водолаза и одна женщина-врач.

На Западе не исключают, что "украинский след" может быть фальшивым. Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк уже сказал, что страна не имеет ничего общего с аварией на Балтийском море и не имеет информации о "поддерживающих Украину диверсионных группах".
 

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