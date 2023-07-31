



В Димоне угнали такси в котором находилась женщина-пассажир

В минувшее воскресенье, 30 июля, в южный округ полиции поступило сообщение об угоне такси с женщиной-пассажиром с автозаправочной станции в Димоне.



В записи звонка в полицию, слышно, как водитель такси в состоянии стресса описывает попытку похищения: "Они угнали мое такси с заправки в Димоне, уехали в сторону Беэр-Шевы. Возьмите, пожалуйста, там машину, в такси женщина-пассажир. Там женщина! Я остановился купить кофе, а омое такси угнали".



Через несколько минут прибыли полицейские из участков Димона и Сегев-Шалом, солдаты из отряда "Йоав", солдаты ЯСАМ "Негев". Полицейские скоро идентифицировали угнанное такси. По данным полиции, в течение 13 минут после получения сообщения в центре обработки вызовов Южного округа полицейским после погони удалось задержать подозреваемого, угнавшего такси, и благополучно спасти женщину-пассажира.



Полицейские стреляли по колесам автомобиля, чтобы остановить его. Подозреваемый, гражданин Молдовы, находится под стражей в отделении полиции в Димоне. В рамках расследования он предстанет перед судом, где будут ходатайствовать о продлении срока содержания его под стражей.