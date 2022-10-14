



В Дании расследуют дело экс-главы разведки по разглашению гостайны

Правительство Дании поддержало призывы оппозиции создать следственную комиссию по расследованию дела экс-главы внешней разведки, обвиняемого в разглашении государственной тайны.



В книге, опубликованной на этой неделе и частично написанной в заключении, бывший глава отдела внешней разведки Ларс Финдсен заявил, что правительство несправедливо отстранило его от должности в 2020 году по политическим мотивам.



Финдсен в начале этого года провел два месяца под стражей, где он частично написал "Шеф шпиона — Воспоминания из камеры 18".



До своего ареста в декабре Финдсен был отстранен от должности из-за обвинений в правонарушениях со стороны независимого совета, контролирующего подразделение. Он говорит, что правительство попыталось избежать скандала, отправив его и других сотрудников агентства в отпуск.



В прошлом месяце генпрокуратура Дании предъявила ему обвинение в передаче государственной тайны шести лицам, включая двух журналистов, Финдсен отрицает свою вину.