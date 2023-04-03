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В Дамаске взорван автомобиль
03.04.2023 07:35 Ирина Демьянова

В Дамаске взорван автомобиль

В воскресенье вечером в сирийской столице Дамаске произошел взрыв автомобиля, сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ.

О погибших не сообщается. Никто не взял на себя ответственность за нападение.

“В гражданском автомобиле сдетонировало взрывное устройство, в результате чего он загорелся, жертв нет”, — сообщило государственное информационное агентство САНА со ссылкой на источник в полиции.

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что “два человека получили легкие ранения” в результате взрыва пикапа, добавив, что “расследование продолжается”.

Неясно, кто несет ответственность за нападение или кто был целью.

По данным AFP , нападение произошло в районе штаб-квартиры ООН, нескольких посольств и ресторанов .

Инцидент произошел через несколько часов после того, как вертолеты и истребители ЦАХАЛа были подняты в воздух в ответ на неопознанный самолет, который пересек воздушное пространство Израиля из Сирии.

Хотя изначально предполагалось, что взрывы в Дамаске связаны со сбитым БПЛА над израильским воздушным пространством, вскоре стало ясно, что между ними нет никакой связи.

 

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