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В Дамаске прогремели взрывы
26.11.2023 16:13 Алина Груднева

В Дамаске прогремели взрывы

Днем, 26 ноября, в сирийском Дамаске прогремели взрывы.

По данным местных СМИ, соответствующие сообщения начали появляться в соцсетях.

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По предварительным данным, взрывы прогремели в районе аэропорта, который используется для транспортировки иранского оружия.

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