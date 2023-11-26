В Дамаске прогремели взрывы
Днем, 26 ноября, в сирийском Дамаске прогремели взрывы.
По данным местных СМИ, соответствующие сообщения начали появляться в соцсетях.
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По предварительным данным, взрывы прогремели в районе аэропорта, который используется для транспортировки иранского оружия.
من مكان الانفجار الذي وقع بمحيط منطقتيّ #المزة و #المعضمية بالعاصمة دمشق #شام_إف_إم pic.twitter.com/blXcrL48wN— Sham fm شام إف إم (@radioshamfm) November 26, 2023