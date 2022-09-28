



В Дагестане похищена журналистка и кинорежиссер Юлия Вишневецкая

О похищении журналистки заявили её супруг журналист Шура Буртин, а также главред "Русского репортера" Виталий Лейбин.



Юлия Львовна Вишневецкая, известный режиссер-документалист, лауреат премии "Лавр" 2020, была задержана полицией вечером 26 сентября в районе проведения протестов в Дагестане.



Юлия Вишневецкая находится в Дагестане по редакционному заданию российского издания "Репортёр" и "Радио Свобода" (признано иноагентом в России) для съемок репортажа о сельской школе и канатной дороге в горном селе Согратль.



Перед задержанием она возвращалась в Махачкалу из одного из сел республики, обратила внимание на протесты в центре города, подошла туда с намерением снять актуальный репортаж.



После митинга она отправилась в кафе, где и была задержана.



“Она провела ночь в ОВД с задержанными на беспорядках. Другие задержанные журналисты были отпущены, а Юлию на следующий вечер отвезли в суд Махачкалы и присудили ей пять суток административного ареста по статье 20.2 п. 6.“, - сообщает Бутрин.



Для исполнения наказания ее по какой-то причине доставили в ОВД Карабудахкент, село в часе езды от Махачкалы.



Однако днем 28-го дежурный ОВД заявил, что Юлии там нет.



По словам члена ОНК Омара Омарова, она перенаправлена в Махачкалу, и ей будут выдвинуты обвинения в организации митингов.



Однако в ИВС Махачкалы адвокату Марине Дубровиной сказали, что Юлии нет и там.



“Нас очень тревожит ситуация, в которой адмитистративно-задержанный исчезает из мест задержания. Мы боимся, что к ней могут быть применены неправовые методы давления.“ , - заявляют близкие журналистки.