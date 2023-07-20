



В ЧВК "Вагнер" заявили о 22 тысячах погибших

ЧВК "Вагнер" за время войны России против Украины потеряла убитыми почти 22 тысячи человек - почти каждого третьего наемника. Еще 40 тысяч человек получили ранения. Об этом накануне сообщил один из командиров ЧВК - боец с позывным Маркс в близком к ЧВК Telegram-канале "Разгрузка Вагнера".



Уточняется, что такие потери понесла ЧВК с начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года до захвата Бахмута в мае 2023 года.



Как утверждается, всего через "Вагнер" за время войны прошли 78 тысяч человек, из них 49 тысяч заключенных из российских колоний.



Также по данным Маркса, до 10 тысяч вагнеровцев передислоцируются в Беларусь, еще 15 тысяч находятся в отпусках. Он не уточнил, сколько наемников приняло предложение министерства обороны РФ о подписании контрактов с ним.



Раскрытые командиром ЧВК потери - самые высокие из сообщавшихся в России официальными и полуофициальными источниками.