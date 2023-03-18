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В ЧВК "Вагнер" пытаются набрать на войну с Украиной 30 тысяч россиян
18.03.2023 16:36 Алина Груднева

В ЧВК "Вагнер" пытаются набрать на войну с Украиной 30 тысяч россиян

ЧВК "Вагнер" собирается набрать около 30 тысяч новых наемников к середине мая.

Об этом объявил ее создатель Евгений Пригожин.

По его словам, центры его ЧВК открылись на прошлой неделе в 42 городах России и намерены набрать в среднем 500-800 человек в день.

Пригожин заверяет, что вербовка идет лучше, чем он ожидалось, а добровольцы находятся в лучшей физической форме, чем заключенные, которых он брал раньше.

"К середине мая мы планируем увеличить количество бойцов в наших подразделениях примерно на 30 тысяч человек", - сказал он.


 

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