В ЧВК "Вагнер" пытаются набрать на войну с Украиной 30 тысяч россиян
ЧВК "Вагнер" собирается набрать около 30 тысяч новых наемников к середине мая.
Об этом объявил ее создатель Евгений Пригожин.
По его словам, центры его ЧВК открылись на прошлой неделе в 42 городах России и намерены набрать в среднем 500-800 человек в день.
Пригожин заверяет, что вербовка идет лучше, чем он ожидалось, а добровольцы находятся в лучшей физической форме, чем заключенные, которых он брал раньше.
"К середине мая мы планируем увеличить количество бойцов в наших подразделениях примерно на 30 тысяч человек", - сказал он.