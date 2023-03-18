



В ЧВК "Вагнер" пытаются набрать на войну с Украиной 30 тысяч россиян

ЧВК "Вагнер" собирается набрать около 30 тысяч новых наемников к середине мая.



Об этом объявил ее создатель Евгений Пригожин.



По его словам, центры его ЧВК открылись на прошлой неделе в 42 городах России и намерены набрать в среднем 500-800 человек в день.



Пригожин заверяет, что вербовка идет лучше, чем он ожидалось, а добровольцы находятся в лучшей физической форме, чем заключенные, которых он брал раньше.



"К середине мая мы планируем увеличить количество бойцов в наших подразделениях примерно на 30 тысяч человек", - сказал он.





