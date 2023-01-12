



В чилийском порту грабители украли медь на несколько миллионов долларов

Чилийские власти заявили в среду, что расследуют жестокое ограбление в главном морском порту Чили, где воры украли несколько транспортных контейнеров с медью, принадлежащих государственному гиганту Codelco, сообщает Reuters.



Местный прокурор Хуан Карлос Каталан заявил, что десять вооруженных мужчин рано утром во вторник напали на рабочих порта Сан-Антонио и украли 13 контейнеров, 12 из которых были с медью.



“Был один охранник и четверо рабочих, которых нападавшие связали, избили и оставили взаперти”, – сообщил Каталан. Прокурор сказал, что власти начали расследование, но пока не задержали подозреваемых.



Компания Codelco сообщила, что медь застрахована и предназначалась на экспорт. Ссылаясь на источники в полиции, местные СМИ сообщили, что стоимость медных пластин оценивается в 4,4 миллиона долларов.



Это ограбление является крупнейшей кражей с тех пор, как волна гангстерских ограблений на севере Чили в октябре прошлого года вынудила правительство ужесточить меры безопасности в поездах, перевозящих медные катоды. Ограбление усиливает давление на безопасность отгрузок крупнейшего в мире производителя меди. Горнодобывающие компании в Чили неоднократно жаловались на кражи меди специализированными бандами.



“У нас есть другие преступления с похожими характеристиками”, – сообщил капитан местной полиции Гонсало Гарсия, добавив, что это было “хорошо спланированное ограбление с участием нескольких грузовиков”.



“Они отключили камеры наблюдения, и как только камеры были отключены, другая часть банды вошла, чтобы запугать охранников и рабочих”, – добавил капитан.