



В чилийских Андах проснулся вулкан Ласкар

Вулкан Ласкар, расположенный в чилийских Андах, поднял в небо столб дыма на 6000 метров.



Как сообщает ВВС, вулкан начал действовать в субботу, 10 декабря, вызвав небольшие подземные толчки. Чилийские официальные лица ввели предупреждение о безопасности "желтого" уровня. Национальная служба геологии и горного дела Чили (Sernageomin) определяет "желтый цвет" как означающий, что вулкан нестабилен.



Несмотря на гигантское облако дыма, которое испустил Ласкар, состоящее из вулканического пепла и горячих газов, считается, что ни один дом не был поврежден