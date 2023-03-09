В Чили совершена попытка ограбления аэропорта на 32 миллиона долларов
В результате перестрелки в аэропорту столицы Чили в среду были убиты сотрудник службы безопасности и предполагаемый грабитель, что было попыткой ограбления на более 32 миллионов долларов наличными на борту самолета из Майами.
Около 10 хорошо вооруженных грабителей смогли обойти меры безопасности и добраться до взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Артуро Мерино Бенитес, где в самолете авиакомпании Latam Airlines транспортировались 32,5 миллиона долларов наличными, сообщил заместитель министра внутренних дел Мануэль Монсальве.
Между несостоявшимися грабителями и силовиками произошла перестрелка, в результате которой был убит сотрудник Главного управления гражданской авиации DGAC, а также предполагаемый нападавший. Остальные грабители скрылись. Позже рядом были обнаружены два сгоревших автомобиля.
“Смелые действия должностных лиц DGAC предотвратили ограбление”, – сказал Монсалве, отметив, что потенциальные грабители были “хорошо организованы и мощно вооружены”.
На видео, размещенном в социальных сетях, видны пулевые отверстия в самолете Delta , припаркованном рядом с самолетом Latam, который стал целью. На другом видео показан момент перестрелки, во время которого слышны многочисленные выстрелы.
Попытка ограбления была нацелена на 32,5 миллиона долларов, которые должны были быть переведены в бронированный грузовик, а затем распределены по нескольким банкам в южноамериканской стране.
Это был не первый случай нападения на аэропорт столицы Чили. В 2020 году воры украли около 15 миллионов долларов со склада в аэропорту, через шесть лет после аналогичного ограбления на 10 миллионов долларов.
Delta Air Lines A350 was hit by gunfire during an armed robbery on the apron at Santiago’s Arturo Merino Benitez International airport.— Sam Chui (@SamChuiPhotos) March 9, 2023
A LATAM Boeing 787-9 was the target of the robbery as it was carrying $32.5 million in cash from Miami.https://t.co/pUralBhu47