В Чили совершена попытка ограбления аэропорта на 32 миллиона долларов

В результате перестрелки в аэропорту столицы Чили в среду были убиты сотрудник службы безопасности и предполагаемый грабитель, что было попыткой ограбления на более 32 миллионов долларов наличными на борту самолета из Майами.



Около 10 хорошо вооруженных грабителей смогли обойти меры безопасности и добраться до взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Артуро Мерино Бенитес, где в самолете авиакомпании Latam Airlines транспортировались 32,5 миллиона долларов наличными, сообщил заместитель министра внутренних дел Мануэль Монсальве.



Между несостоявшимися грабителями и силовиками произошла перестрелка, в результате которой был убит сотрудник Главного управления гражданской авиации DGAC, а также предполагаемый нападавший. Остальные грабители скрылись. Позже рядом были обнаружены два сгоревших автомобиля.

“Смелые действия должностных лиц DGAC предотвратили ограбление”, – сказал Монсалве, отметив, что потенциальные грабители были “хорошо организованы и мощно вооружены”.



На видео, размещенном в социальных сетях, видны пулевые отверстия в самолете Delta , припаркованном рядом с самолетом Latam, который стал целью. На другом видео показан момент перестрелки, во время которого слышны многочисленные выстрелы.



Попытка ограбления была нацелена на 32,5 миллиона долларов, которые должны были быть переведены в бронированный грузовик, а затем распределены по нескольким банкам в южноамериканской стране.



