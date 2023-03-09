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В Чили совершена попытка ограбления аэропорта на 32 миллиона долларов
09.03.2023 13:31 Наталья Богинская

В Чили совершена попытка ограбления аэропорта на 32 миллиона долларов

В результате перестрелки в аэропорту столицы Чили в среду были убиты сотрудник службы безопасности и предполагаемый грабитель, что было попыткой ограбления на более 32 миллионов долларов наличными на борту самолета из Майами.

Около 10 хорошо вооруженных грабителей смогли обойти меры безопасности и добраться до взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Артуро Мерино Бенитес, где в самолете авиакомпании Latam Airlines транспортировались 32,5 миллиона долларов наличными, сообщил заместитель министра внутренних дел Мануэль Монсальве.

Между несостоявшимися грабителями и силовиками произошла перестрелка, в результате которой был убит сотрудник Главного управления гражданской авиации DGAC, а также предполагаемый нападавший. Остальные грабители скрылись. Позже рядом были обнаружены два сгоревших автомобиля.
“Смелые действия должностных лиц DGAC предотвратили ограбление”, – сказал Монсалве, отметив, что потенциальные грабители были “хорошо организованы и мощно вооружены”.

На видео, размещенном в социальных сетях, видны пулевые отверстия в самолете Delta , припаркованном рядом с самолетом Latam, который стал целью. На другом видео показан момент перестрелки, во время которого слышны многочисленные выстрелы.

Попытка ограбления была нацелена на 32,5 миллиона долларов, которые должны были быть переведены в бронированный грузовик, а затем распределены по нескольким банкам в южноамериканской стране.
 

Это был не первый случай нападения на аэропорт столицы Чили. В 2020 году воры украли около 15 миллионов долларов со склада в аэропорту, через шесть лет после аналогичного ограбления на 10 миллионов долларов.

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