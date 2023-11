В Черном море протаранили российское судно со сжиженным газом

Паром "Славянин" под флагом России получил бортовую пробоину в Черном море в районе болгарского мыса Шабла. Судно перевозило железнодорожные цистерны со сжиженным газом, сообщает ЦТС со ссылкой на данные Vesselfinder.



Судно перевозило железнодорожные цистерны со сжиженным газом. Отмечается, что бортовое повреждение было получено после столкновения с другим судном - New Raouf под флагом Палау.



New Raouf продолжило свой путь в сторону Турции и сейчас находится неподалеку от входа в Босфор. По данным болгарских СМИ, владельцем судна является либерийская New Raouf Shipping Ltd, оператором - румынская Daytona Management.



Российский паром получил крен (затоплены три балластные цистерны) и вернулся в болгарский порт Варна для обследования.



Паром "Славянин" курсирует около 10 лет на линии Варна-Кавказ, перевозя железнодорожные цистерны. Как отмечают в Vesselfinder, непонятно, что он делал возле Шабли/Тюленово, потому что линия до порта Кавказ, проходит по прямой более в восточном направлении, в то время как российское судно двигалось несколько севернее.