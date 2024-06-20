



В Черногории прогремел мощный взрыв: есть погибшие

В Черногории 20 июня в городе Цетине прогремел мощный взрыв возле спортивного центра.



По данным RTCG, из-за взрывной волны в здании выбило окна.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В результате взрыва погибли два человека, еще один получил ранения.



"Полиция в координации с высшей государственной прокуратурой в Подгорице проводят интенсивные следственные мероприятия, о результате которых общественности сообщат в позже", – сообщила полиция.