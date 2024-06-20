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В Черногории прогремел мощный взрыв: есть погибшие
20.06.2024 14:30 Алина Груднева

В Черногории прогремел мощный взрыв: есть погибшие

В Черногории 20 июня в городе Цетине прогремел мощный взрыв возле спортивного центра.

По данным RTCG, из-за взрывной волны в здании выбило окна.

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В результате взрыва погибли два человека, еще один получил ранения.

"Полиция в координации с высшей государственной прокуратурой в Подгорице проводят интенсивные следственные мероприятия, о результате которых общественности сообщат в позже", – сообщила полиция.

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