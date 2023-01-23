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23.01.2023 17:28 Аркадий Бочаровский

В чемодане пассажира в аэропорту Бен-Гурион нашли 21 кг наркотиков


Таможенные инспекторы в пассажирском зале аэропорта заметили мужчину с чемоданом, который приземлился с рейсом из Копенгагена. Пассажир вызвал подозрение инспекторов, и мужчина был задержан для досмотра, в ходе которого среди одежды в чемодане было обнаружено вещество, предположительно являющееся опасным наркотиком типа гашиш, весом около 21 кг и стоимостью в десятки тысяч шекелей.

По окончании допроса, проведенного детективами подразделения 747 в аэропорту, подозреваемый, 52-летний житель Пардес Хана, был арестован и позже передан в следственный отдел центрального подразделения в районе Хоф по подозрению в контрабанде наркотиков.

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