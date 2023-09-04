



В чем причина эритрейского побоища в Тель-Авиве



Более 100 человек получили ранения в ходе беспорядков в Тель-Авиве после того, как посольство Эритреи попыталось провести мероприятие в одном из банкетных залов близ улицы Ха Масгер.



Протестующие утверждают, что они неоднократно обращались в полицию, пытаясь предотвратить проведение мероприятия.



Противники эритрейского режима давно жалуются на попытки посольства контролировать и отслеживать беженцев из Эритреи.



На прошлой неделе швейцарская газета St. Galler Tagblatt сообщила о том, что посольство Эритреи присылает шпионов, которые выдают себя за беженцев, для вымогательства денег у представителей эритрейской общины.



В газете приводились многочисленные истории о том, как людей, бежавших из страны, выслеживали и угрожали вернуть "долги" или "налоги", которые они должны были заплатить на родине.



Одной женщине, бежавшей с маленькой дочерью, прислали фотографию ее дочери по дороге в школу, снабженную фразой: "Мы знаем все. У тебя есть долги в твоей стране!" Это связано с "налогом диаспоры", который взимается с граждан, проживающих за рубежом.



Эритрею часто называют "Северной Кореей Африки" за ее драконовский и тоталитарный режим. С начала 1990-х годов, когда Эритрея получила независимость от Эфиопии, страной правит президент Исайяс Афеворки. Афеворки заключил в тюрьму и ликвидировал многих своих политических оппонентов.



Призыв в армию является обязательным, причем служить должны все граждане, как мужчины, так и женщины. В отличие от Израиля и других стран с обязательной воинской повинностью, здесь призыв в армию был бессрочным.



Призыв может быть как военным, так и гражданским, но единственным выходом для женщин является замужество и рождение детей, болезнь, инвалидность и "хорошие связи" также могут быть способами демобилизации. ООН сравнивает эту систему с принудительным трудом или рабством.

















