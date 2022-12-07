



В Чехии памятник советскому маршалу заменили на скульптуру “орка”

Скульптура орка появилась на месте памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской Праге, сообщает портал Wydarzenia.



Автор нового арт-объекта Душан Достал сообщил, что его работа называется “Ариман”. Этот демон из персидской мифологии олицетворяет “все зло в Зороастризме”.



Отмечается, что памятник Коневу было решено переместить в музей еще в сентябре 2019 года.



В итоге монумент убрали лишь в апреле 2020 года.





Одесса все-таки решила демонтировать памятники Екатерине II и Александру Суворову.



В Литве решили избавиться от памятника советским солдатам.



В Хельсинки демонтирован советский памятник.

