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В Чехии памятник советскому маршалу заменили на скульптуру “орка”
07.12.2022 13:52 Наталья Богинская

В Чехии памятник советскому маршалу заменили на скульптуру “орка”

Скульптура орка появилась на месте памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской Праге, сообщает портал Wydarzenia.

Автор нового арт-объекта Душан Достал сообщил, что его работа называется “Ариман”. Этот демон из персидской мифологии олицетворяет “все зло в Зороастризме”.

Отмечается, что памятник Коневу было решено переместить в музей еще в сентябре 2019 года.

В итоге монумент убрали лишь в апреле 2020 года.


Одесса все-таки решила демонтировать памятники Екатерине II и Александру Суворову.

В Литве решили избавиться от памятника советским солдатам.

В Хельсинки демонтирован советский памятник.
 

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