



В Чехии эвакуировали консульство Украины из-за подозрительной посылки

Украинское консульство в Чехии (город Брно) было эвакуировано сегодня утром. Причиной тому стала подозрительная посылка, которая была доставлена в дипведомство. Об этом сообщает пресс-службу чешской полиции.



"Сегодня утром в украинское консульство поступила подозрительная посылка, похожая на доставлявшиеся в Испанию. Мы проверяем посылку рентгеном. Консульство и ближайшие соседние здания, включая детский сад, были эвакуированы", - говорится в сообщении.



Как рассказал пресс-секретарь полиции Давид Халоупка, из здания были эвакуированы шесть сотрудников. На месте работают правоохранители.

Впоследствии в местной полиции доложили, посылка не содержала взрывчатки.



"Мы просим всех сотрудников консульств, расположенных в Чешской Республике, и бизнес-компаний, производящих материалы для оружия, быть чрезвычайно внимательными при проверке входящей почты и звонить по телефону 158 в случае любых сомнений. Просим общественность распространить это предупреждение", - добавили также в полиции.



Напомним, что украинские дипведомства в ряде стран продолжают получать подозрительные посылки. Как рассказали в МИДе, уже в 6 странах посольства и консульства получили окровавленные пакеты с глазами животных.



Такие угрозы поступили в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове и консульства в Брно (Чехия).