



В Чечне избили журналистку и адвоката, прибывших на суд матери оппозиционеров

Утром 4 июля в Грозном напали на журналистку “Новой газеты” Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Автомобиль, в котором находились Милашина и Немов, по дороге из аэропорта в Грозный перехватили люди в масках. Журналистку и адвоката били дубинками и ногами, в том числе по лицу. У них отобрали телефоны и потребовали их разблокировать, их технику и документы уничтожили, сообщила “Новая газета”.



Сергей Бабинец, руководитель “Команды против пыток”, рассказал, что нападавшие “припомнили Милашиной и Немову все суды и дела”, которыми они занимались.



“Это явно не бандитское нападение, а нападение за их деятельность”, – подчеркнул он.

У Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сломаны пальцы на руках.



Сообщается, что "у журналистки ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке. Транспортировать в таком состоянии без спецтранспорта ее нельзя". Милашина несколько раз теряла сознание, результаты ее МРТ врачи на руки не выдают. Немов, помимо травм, получил ножевое ранение.



Журналистка “Новой газеты” и адвокат прилетели в Грозный на вынесение приговора Зареме Мусаевой. Мусаева – мать бывшего юриста “Комитета против пыток” Абубакара Янгулбаева и одного из предполагаемых основателей оппозиционного чеченского движения “Адат” Ибрагима Янгулбаева.



В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню. На нее завели дело о насилии в отношении полицейского. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что во время перевозки из Нижнего Новгорода Мусаева “напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза”.



Руководство Чечни угрожало журналистке в связи с делом Мусаевой. Глава республики Рамзан Кадыров в начале 2022 года назвал журналистку и правозащитника Игоря Каляпина “террористами” и “пособниками террористов” и призвал правоохранительные органы задержать их. Сообщалось, что Милашина после угроз Кадырова собирается временно покинуть Россию.



В 2020 году на Елену Милашину, приехавшей в связи с делом Ислама Нуханова, опубликовавшего видео об элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и ближайшее окружение Кадырова, и обвиненного в незаконном хранении оружия, уже нападали в Грозном. На журналистку напали у входа в гостиницу и избили их.



Ахматовский районный суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 годам колонии общего режима, признав ее виновной в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции.